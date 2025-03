Porto Alegre registrou aumento de preços em oito dos nove grupos avaliados no IPCA-15 em março.

Em março, o resultado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) em Porto Alegre foi superior à média nacional. A Capital registrou alta de 0,78% nos preços, acima dos 0,64% no restante do Brasil. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).