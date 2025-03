Passagem de ônibus de Porto Alegre aumentará de R$ 4,80 para R$ 5 a partir de 31 de março

Este é o primeiro aumento no valor em quatro anos. A última vez que a tarifa subiu foi em julho de 2021, quando passou de R$ 4,55 para R$ 4,80.

Durante apresentação desta sexta, a prefeitura afirmou ainda que o preço da passagem seria de R$ 6,65 caso não houvesse subsídio do Executivo.

— Tomei a decisão (de seguir com os subsídios) em nome dos que mais precisam. Tem milhares de pessoas que ainda juntam dinheiro para pagar passagem e vir trabalhar. O setor empresarial também. A maioria é de micro e pequenas empresas. O vale-transporte também impacta nos negócios — afirmou Melo em entrevista após a apresentação.

— Temos R$ 180 milhões reservados para o sistema. Falta então completar os R$ 218 milhões. Vou ter de cortar de algum lugar. Porque esse pagamento é mensal. Mais para o final do ano eu vou ter de fazer cortes no orçamento de algum lugar pra poder aportar o resto do sistema.