Conheça a história do antigo bairro Ilhota, símbolo da cultura negra de Porto Alegre e berço de figuras ilustres da dupla Gre-Nal

A área conta com homenagens a duas figuras ilustres do bairro identificadas com a dupla Gre-Nal: Lupicínio Rodrigues e Osmar Fortes Barcellos, o Tesourinha. O primeiro, compositor e cantor de melodias com forte teor melancólico é o autor do hino do Grêmio. O segundo brilhou com a camisa colorada ao marcar mais de 170 gols e driblar os adversários de forma desconcertante bem antes do surgimento de Garrincha.

O cantor leva o nome do Centro Municipal de Cultura, Arte e Lazer Lupicínio Rodrigues (CPC), e de uma praça. O Ginásio Osmar Fortes Barcellos (Tesourinha) reverencia o craque colorado.