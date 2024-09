Se fosse possível voltar no tempo, especificamente para 1974, em uma madrugada qualquer em Porto Alegre, não seria difícil encontrar Lupicínio Rodrigues em uma animada roda musical em um dos botecos da região central da Capital. Boêmio profissional, como o próprio se classificava, ele e seus amigos, todas as noites, de segunda a sexta-feira, faziam a chamada via sacra dos bares.