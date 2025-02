Renato Borghetti leva cultura gaúcha para a Europa mais uma vez: "É interessante a gente mostrar a música instrumental do Sul"

— O Pedrinho e o Daniel tocam comigo há 40 anos; o Vitor, vai fechar uns 20. Então é uma turma que trabalha junto há muito tempo. Desde 2000, faço, pelo menos, uma turnê europeia por ano. E é muito legal, porque a gaita veio de lá (da Europa), o acordeon veio de lá para o Brasil com a imigração e, agora, nós estamos devolvendo essa cultura com a música do Rio Grande do Sul.

Música regional no foco

— Música instrumental, né, a gente também vai mostrar um pouquinho desse Brasil. O pessoal associa muito ao samba, muito à música feita no centro do país, então é legal mostrar também essa música do Sul, que eu acho interessante. Claro que existe o samba, existe o Carnaval, existe o Brasil tropical, existe o Brasil do Norte, do Nordeste, mas existe o Brasil do Sul, que a gente quer mostrar.