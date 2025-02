Oruam é preso em flagrante no Rio de Janeiro

Oruam é filho de Marcinho VP, traficante apontado como líder da facção Comando Vermelho. Instagram / Reprodução

O rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o Oruam, foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira (26). Durante operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, um homem que estava foragido da Justiça foi encontrado na casa do artista, na zona oeste da capital fluminense. As informações são g1.

A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão em investigação sobre disparos de arma de fogo em um condomínio em Igaratá, em São Paulo, no fim do ano passado.

A ação foi deflagrada pela Delegacia de Repressão a Entorpecente (DRE). Além de Mauro Davi dos Santos Nepomuceno – nome de batismo de Oruam –, Márcia Nepomuceno, sua mãe, também é alvo da operação.

Uma pistola calibre nove milímetros foi apreendida na casa do artista. Os policiais também encontraram simulacros e airsofts. No entanto, ainda não há informação se a arma encontrada é a mesma utilizada em São Paulo.

A operação desta quarta-feira não tem relação com a prisão de Oruam na última semana. Na ocasião, o rapper foi detido por realizar manobras perigosas em um veículo no Rio de Janeiro para fugir de uma abordagem policial.

Quem é Oruam

Mauro Davi dos Santos, 25 anos, já é considerado um dos principais nomes no cenário do funk e trap nacional. Somente no Spotify, o carioca soma mais de 13 milhões de ouvintes. Nas músicas, Oruam costuma falar sobre ostentação, sexo, a vida em comunidades e o pai, o traficante Marcinho VP.

O cantor já colaborou com nomes como Chefin, MC Ryan SP, MC Daniel, Xamã e Ludmilla, além de ter integrado, em 2022, o Poesia Acústica 13, um dos principais projetos do rap nacional. Oruam assinou contrato com a Mainstreet Records, gravadora criada pelo rapper Orochi.

Apesar de nunca ter convivido com o pai, Oruam já declarou publicamente sua admiração por ele. Marcinho VP, apontado como possível líder do Comando Vermelho, está preso desde 1996. No ano passado, o rapper subiu no palco do festival Lollapalooza usando uma camiseta com o rosto do familiar e a palavra "liberdade".