Chuva faz Defesa Civil de SP decretar atenção para alagamentos; moradores recebem alerta severo

A Defesa Civil municipal colocou a cidade de São Paulo em estado de atenção para alagamentos nas zonas oeste, norte e leste, no centro e nas Marginais Pinheiros e Tietê. O anúncio foi emitido às 16h desta segunda-feira (10).

Moradores de partes da capital paulista e da região metropolitana - como as zonas central, norte, leste e Guarulhos, por exemplo - receberam pelo celular alerta severo para temporais às 16h39min.

Imagens do radar meteorológico do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura mostram chuva forte principalmente na Penha e na Mooca, bairros da zona leste, e na subprefeitura do Butantã, na região oeste da capital.