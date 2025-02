Suspeito ofereceu picolé para atrair menina que foi sequestrada e abusada em Tramandaí

Alçapão onde a criança foi encontrada nesta quarta-feira. Redes sociais / Reprodução

Encontrada nesta quarta-feira (26) no porão de uma loja de conveniência, no bairro Parque dos Presidentes, a menina de nove anos que foi sequestrada e abusada em Tramandaí, no Litoral Norte, foi atraída pelo suspeito com um picolé. O homem foi linchado nesta manhã, quando a vítima foi resgatada.

Conforme relatos obtidos pela Brigada Militar e Polícia Civil, o suspeito utilizou o picolé para atrair a vítima ao interior da loja de conveniência. Quando a criança entrou no estabelecimento, o homem a prendeu em um porão.

O pai da vítima revela que a menina havia reclamado do calor e pediu para brincar em uma praça próxima à casa da família, no bairro Parque dos Presidentes. Sozinha, a menina foi caminhando até o parque por volta das 16h de terça-feira (26).

A família estranhou a demora para a meninda voltar, mas revelou que ela costumava passear pelo parque em outras ocasiões. Logo, a polícia foi chamada e iniciadas as buscas pela criança.

Cartazes foram espalhados pelo bairro, um carro de som chamando pelo nome da menina circulou durante toda a noite pela região. A angústia tomou conta da vizinhança.

Pai suspeitou do dono da conveniência

Na busca pela filha, o pai foi até a loja de conveniência onde a criança era mantida refém pelo suspeito. Ele revelou que o dono do estabelecimento era conhecido da vizinhança e nunca havia tido problemas com alguém.

No entanto, estranhou a conduta do homem quando perguntou sobre sua filha e o som alto dentro do estabelecimento. Um arranhão no nariz do suspeito também chamou a atenção do pai.

A suspeita do familiar foi corroborada por imagens de câmeras de segurança da região, revistas pela Brigada Militar, que mostraram a menina entrando na conveniência.

Reação violenta da comunidade

O resgate da menina desencadeou uma reação violenta da população local contra o suspeito, que foi atacado com pedradas e garrafadas. O homem, gravemente ferido, chegou a ser hospitalizado, e morreu durante atendimento.

— Sabe aqueles filmes que a gente vê e imagina que jamais vai acontecer de verdade, com uma criança no porão, trancada? Foi o que encontramos — disse o comandante da BM, Cláudio Feoli, à colunista de Zero Hora Andressa Xavier.

Estado de saúde

Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.