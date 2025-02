Padrasto é condenado a mais de 67 anos por estuprar e matar bebê de um ano em Porto Alegre 

Após bebê morrer no hospital, em fevereiro do ano passado, namorado da mãe foi preso.

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) condenou a 67 anos e 10 meses de prisão um homem de 23 anos pelo estupro e assassinato de sua enteada, de apenas um ano de idade. O júri popular teve início na manhã desta quarta-feira (25) e a sentença foi anunciada por volta das 22h15min.

O crime aconteceu no dia 5 de fevereiro do ano passado em uma casa no bairro Lomba do Pinheiro, zona leste da Capital. O homem foi condenado pelos crimes de estupro de vulnerável e homicídio qualificado. Ele já estava detido no sistema prisional.