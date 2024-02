A Polícia Civil confirmou nesta quarta-feira (21) que já encaminhou ao Judiciário a investigação sobre o caso da morte de uma bebê de um ano em Porto Alegre. O crime foi descoberto após a menina dar entrada no hospital no bairro Restinga, no Extremo-Sul, no início deste mês. O padrasto, de 22 anos, que era namorado da mãe, foi indiciado por homicídio, estupro de vulnerável e tortura. O homem, que foi detido em flagrante no dia do fato, segue preso de forma preventiva. A investigação é da 1ª Delegacia de Polícia de Proteção à Criança e ao Adolescente.