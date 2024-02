Uma pesquisa realizada pela Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris), em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, tirou a temperatura da magistratura do RS sobre vários temas criminais. São assuntos polêmicos, como alternativas à prisão preventiva, pena de morte, redução da maioridade penal, controle de redes sociais e ataques ao Estado Democrático de Direito, entre outros.