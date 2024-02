Estudo do Tesouro Nacional apontou que o Brasil gasta 1,6% do PIB com tribunais, a maior proporção entre os 53 países comparados. Como reduzir esse custo foi uma pergunta da coluna ao novo presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS), Alberto Delgado Neto, durante entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.