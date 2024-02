Nada faz vibrar mais uma fabricante de bebidas do que o calor. Por isso, a Fruki correu para colocar para funcionar antes do verão a sua nova fábrica, construída em Paverama com R$ 178 milhões. O entorno dos 11 prédios ainda está em obra, mas a linha de produção, que a coluna conheceu em primeira mão, já está inflando moldes; enchendo garrafas pet de refrigerante e água; e despachando fardos para o mercado.