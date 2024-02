A Justiça homologou o novo plano de recuperação judicial da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), que havia sido aprovado em dezembro pelos credores. Entre os ajustes feitos na proposta anterior, o destaque foi a retirada da venda do curso de Medicina. Outro ponto importante é a entrada como sócio do fundo Calêndula, do Banco Master, que é o principal credor. Com isso, é uma dívida de R$ 1,5 bilhão que não precisará ser paga. Segundo o advogado da Ulbra, Thomas Dulac Müller, do escritório Cesar Peres Dulac Müller Advogados, ele vai deter 70% do capital.