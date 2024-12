Novo CEO do Santos vai avaliar situação de Alexandre Gallo e Paulo Bracks no clube

Anunciado como o novo CEO do Santos na segunda-feira, Pedro Martins terá como uma de suas primeiras missões reorganizar o organograma do clube. O ex-diretor do Botafogo vai acumular os cargos de CEO e executivo de futebol. Essas funções eram desempenhadas por Paulo Bracks e Alexandre Gallo.

"Eu tenho pouco tempo ainda. A minha prioridade total foi a escolha do treinador", afirmou Martins, que fez o anúncio de Pedro Caixinha após o cargo de técnico ficar mais de um mês vago após a saída de Fabio Carille.

"Obviamente já tenho algumas opiniões que eu posso dar sobre a estrutura de funcionamento do clube hoje, mas eu acordei com o presidente que nos próximos dias a gente vai sentar, fazer avaliação e não só no caso desses dois profissionais que tiveram participação importante na Série B, mas de outros profissionais que estão no organograma", disse o novo CEO ao lado do presidente do Santos, Marcelo Teixeira. "Vamos fazer uma análise, uma avaliação para ver como vamos posicionar cada profissional dentro das melhores funções."

Mesmo com o título da Série B, Alexandre Gallo é muito questionado pela torcida santista por causa de contratações consideradas ruins nesta temporada. O ex-jogador também ficou com a imagem associada à demora do Santos para definir o técnico para 2025, após os nomes de Luis Castro e Gustavo Quinteros serem cogitados.

Já Pedro Martins foi apresentado por Marcelo Teixeira e projetou uma imagem de eficiência. Após os títulos da Libertadores e do Brasileiro, o ex-diretor do Botafogo fechou contrato com o Santos no final de semana e já anunciou Caixinha como substituto de Carille.