“Foi apavorante”, diz dona de cachorro atacado por pitbull; veja vídeo

Na noite da última segunda-feira (23), um cachorro da raça pitbull sem focinheira ou coleira atacou outro cão no bairro Auxiliadora , na esquina da Rua Felipe Neri com a Avenida Mariland, em Porto Alegre.

Débora Thomas conta que passeava com seu pet, da raça beagle, quando se aproximou de um restaurante, onde um homem estava sentado com o pitbull. O cão atacou, prendendo a mordida no pescoço do beagle. Um vídeo gravado por câmera de segurança do restaurante mostra a tentativa dos tutores de separar os animais.