Está marcado para o dia 19 de março o leilão do Teresópolis Tênis Clube, que enfrentou uma séria crise financeira nos últimos anos e teve sua insolvência declarada pela Justiça, quando não há capacidade de pagar as dívidas. O lance inicial é de R$ 18 milhões, mas a expectativa, claro, é de que surjam propostas maiores. No ano passado, chegou a ser leiloada parte do imóvel, mas a disputa foi anulada porque o arrematante não depositou o valor.