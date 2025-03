Imposto de Renda, safra, agenda e mais pílulas da economia 13.03

Agenda

Liberação do preenchimento da declaração do Imposto de Renda de 2025. O prazo para envio começa no dia 17. Para quem tem conta ouro ou prata do gov.br é possível acessar a declaração pré-preenchida a partir do dia 1° de abril. Para a declaração de IRPF, deve ser considerada a soma de rendimentos tributáveis ao longo do ano, incluindo 13º salário e outros valores como aluguel: Receita divulga regras para a declaração do Imposto de Renda 2025; confira