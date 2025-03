Chocolate dispara cinco vezes a inflação no RS e recuo é ameaçado por pedido de gigante mundial

Chocolate ficou quase 20% mais caro só no último ano no RS, segundo o IBGE.

O chocolate vem subindo de preço há mais tempo, mas só nos últimos 12 meses a alta acumulada é de 19,14% na região metropolitana de Porto Alegre, segundo a pesquisa do IBGE para calcular o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). É quase cinco vezes a inflação geral do período para os gaúchos.

O motivo é, principalmente, a alta do preço do cacau, matéria-prima básica do chocolate. Segundo o presidente da Associação de Chocolateiros de Gramado (Achoco), Fabiano Contini, houve picos de 300% de aumento no mercado internacional, mas subiu de 140% a 190% o fruto produzido na Bahia, de onde a maior parte dos fabricantes gaúchos compra.