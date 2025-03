De aipim a maçã, tomate e batata: como ficarão os preços nas próximas semanas

Batata é um dos produtos mais vendidos e está com queda forte de preço. Duda Fortes / Agencia RBS

Com o preço dos alimentos nos holofotes, importante observar a tendência para os hortifrutigranjeiros, tão saudáveis e presentes na mesa do consumidor. O calor afetou vários deles, mas devemos ter uma normalização. Para a coluna, o presidente da Ceasa, Carlos Siegle, trouxe as projeções para os principais itens à venda no complexo de Porto Alegre.

Hortaliças folhosas (alface, couve, rúcula, espinafre, agrião, etc) e brássicas (repolho, brócolis, couve-flor):

Produção sentiu muito o calorão, que elevou o preço. Tradicionalmente, a oferta é baixa no verão, pois muitos nem plantam sabendo que a temperatura alta dificulta. Tendência de preços altos por mais algumas semanas, baixando com o avançar do outono, começando pelo alface. Há plantio de brócolis e repolho em março para colheita no final do semestre.

Morango:

Tendência de alta nos preços, pois a safra gaúcha é na primavera. Agora, está se renovando os cultivos.

Cebola:

Estoque alto com grande oferta nacional, mas o preço não tem como baixar muito mais. Com o avançar das semanas, o estoque vai baixar e entrar na entressafra, o que pode gerar leves altas de preço.

Aipim, batata doce e moranga cabotiá:

Tendem a baratear com o aumento da oferta no Rio Grande do Sul. São produtos locais.

Tomate:

Não está caro em comparação a anos anteriores, mas o preço oscila bastante. Não está prevista escassez. Podem ocorrer altas e baixas pontuais de preço.

Batata:

Seguirá com preço baixo por algumas semanas, pois ainda tem muita no mercado. Quando reduzir o estoque, o preço sobe.

Maçã:

Colheita ganhará força, o que tende a baixar preços.

Uva:

Safra está no final, então o preço aumenta.

Melancia:

Safra gaúcha no final, mas altas de preço devem ser pequenas porque a demanda também cai com a chegada do frio.

