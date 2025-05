Três problemas do ressarcimento de descontos ilegais na fraude do INSS

Os canais disponibilizados são o principal problema da forma como o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está implementando o ressarcimento dos aposentados e pensionistas que tiveram descontos ilegais de mensalidades de associações. Nesta terça-feira (13), 9 milhões de beneficiários receberão avisos e, a partir desta quarta-feira (14), terão que dizer se autorizaram ou não os descontos para ser encaminhada a devolução do dinheiro. Isso será pelo Meu INSS, plataforma que pode ser acessada pelo aplicativo, pelo site ou pelo telefone 135. Sabe-se, porém, que muitas pessoas, especialmente idosos, têm dificuldade com estes canais e podem não ter quem as ajude. O vice-presidente, Geraldo Alckmin, até disse que a Caixa Econômica Federal (CEF) poderá colocar suas agências para atendimento presencial , mas isso ainda não foi confirmado.

Por fim, um terceiro problema é que ainda não está claro de onde vem o dinheiro do ressarcimento. O que se recuperou dos criminosos (cerca de R$ 1 bilhão) não chega perto do estimado de prejuízo (mais de R$ 6 bilhões). Ou seja, se sair dos cofres públicos, será pago com imposto. Perguntado três vezes sobre isso no Gaúcha Atualidade, o presidente novo do INSS, Gilberto Weller Júnior, disse o governo não trabalha com a ideia de que se chegará a 100% do estimado por desvios e que, por isso, está se exigindo essa checagem por parte dos beneficiários. O problema é que, ao complicar e não simplificar o processo, acaba-se prejudicando os aposentados e pensionistas que têm mais dificuldades e são mais vulneráveis, ou seja, os que mais precisariam deste dinheiro de volta.