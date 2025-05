Carros para alugar ocupam metade do estacionamento do BIG Sertório, que segue à venda

Carros para alugar a motoristas de Uber ocupam quase metade do estacionamento do antigo BIG Sertório, na zona norte de Porto Alegre. O hipermercado foi fechado pelo Carrefour em janeiro de 2024. Já a Zarp Localiza tem sua agência no local desde 2021.

O BIG segue à venda. É uma estrutura difícil de negociar, pois é grande demais, segundo disseram à coluna supermercadistas sondados por representantes comerciais. No local, chegou a funcionar o escritório do Walmart no Sul, que depois vendeu as lojas ao fundo Advent criando-se o Grupo Big, comprado em 2022 pelo francês Carrefour, que mantém atividades administrativas no prédio.

Ao lado do prédio, segue aberta a loja do Sam's Club, clube de compras que o Carrefour assumiu a operação na aquisição. Já a Lotérica Las Vegas e a Farmácia São João, que operavam dentro desta loja, fecharam há um ano. Até setembro, havia uma academia da franquia Moinhos Fitness, que também encerrou as atividades, sendo a última operação a deixar o complexo.

Após a enchente, o prédio foi usado pelos Correios para armazenar e distribuir doações aos municípios do Estado. Hoje, a estrutura encontra-se novamente desocupada.

