63 anos de AESC: a hora de agradecer

Por Irmã Marileda Baggio, diretora-presidente da AESC

Acolher e cuidar de saúde, educação e responsabilidade social é a missão da Associação Educadora São Carlos (AESC), braço relevante da Congregação das Irmãs Missionárias Scalabrinianas, fundada por São João Batista Scalabrini em 1895, em Piacenza, na Itália.

Neste mês de maio, a AESC, mantenedora do Hospital Mãe de Deus, completa 63 anos. E após um ano de superação e aprendizados, não podemos deixar de celebrar com aqueles que também nos acolheram nos momentos mais difíceis: entidades civis, militares e eclesiásticas, empresários, voluntários, nossos colaboradores e médicos.

Impossível não relembrar o quanto contamos com o apoio de tantos envolvidos para uma reabertura em tempo recorde do Hospital Mãe de Deus

Como entidade jurídica de caráter beneficente e filantrópico, a AESC concretiza importantes projetos em saúde para atendimento pelo SUS no Estado, como o Hospital Santa Luzia, em Capão da Canoa (110 leitos), o Hospital Santa Ana, em Porto Alegre (191 leitos), e quatro Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD), também na Capital. A responsabilidade social tem seu núcleo em Caxias do Sul, com o Centro de Atendimento ao Migrante (CAM), que oferece atendimento gratuito a migrantes e refugiados.

Ao celebrar esta data festiva, justamente em maio, quando se completa um ano da maior catástrofe climática que o Estado já enfrentou, impossível não relembrar o quanto contamos com o apoio de tantos envolvidos para uma reabertura em tempo recorde do Hospital Mãe de Deus. Principal fonte de receitas para os projetos filantrópicos da AESC, o Mãe de Deus hoje não apenas atende no mesmo patamar do período anterior à enchente como vem renovando espaços, qualificando fluxos, investindo em inovação e tecnologia.

Também atingidos pelas intempéries, o CAPS AD IV Céu Aberto, primeiro do tipo no país, voltou a funcionar em um novo espaço, e o CAPS AD III NHNI retomou o atendimento após ampla reforma no prédio, na Avenida Pernambuco. Já o Hospital Santa Ana, indiretamente atingido, reabriu 82 leitos, retomando sua operação completa.