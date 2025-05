Como chega o Brasil-Far para a disputa da Divisão de Acesso 2025

Elenco do Brasil-Far se prepara desde abril para a competição estadual.

O Brasil de Farroupilha estreia na Divisão de Acesso, no sábado (17), às 15h, contra o Real Sport Club, no Módulo Sportivo Tramandaí. A equipe da Serra, que não disputa a elite estadual desde 1999, buscará o sonhado retorno sob o comando do técnico Arilson Costa, ex-jogador de Grêmio e Inter.