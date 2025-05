Divisão de Acesso tem rodada de abertura mantida, mas FGF divulgará nova tabela de jogos após desistência

A bola vai rolar em busca de duas vagas à Série A do Gauchão. Porthus Junior / Agencia RBS

A Federação Gaúcha Futebol (FGF) realizou um Congresso Técnico Extraordinário da Divisão de Acesso 2025. O motivo da convocação foi a desistência do Futebol com Vida, a primeira SAF do futebol gaúcho.

O encontro com os demais 15 presidentes ou representantes dos clubes do interior e da região metropolitana ocorreu nesta terça-feira (13), às 16h, de forma online.

Ficou decidido que a primeira rodada está mantida. O único que não entrará em campo é o Bagé, pois enfrentaria o Futebol com Vida. Os demais sete jogos vão ocorrer no sábado (17) e domingo (18), quando a bola rola na Série A2. Uma nova tabela de jogos será divulgada, com sete jogos para cada clube em casa e outros sete fora.

Os clubes também definiram que ao fim da primeira fase haverá apenas mais um time rebaixado, pois o Futebol com Vida está automaticamente na Terceirona Gaúcha com a desistência. Lembrando que os finalistas da competição sobem para a elite do Gauchão.

A Serra tem cinco representantes na Divisão de Acesso: Esportivo, Brasil de Farroupilha, Veranópolis, Gramadense e Glória. A primeira fase é turno único e oito avançam para a disputa dos mata-matas.

1ª RODADA

SÁBADO - 17/05

15h - Real x Brasil-Far

16h - Esportivo x União

16h30 - Inter SM x Lajeadense

DOMINGO - 18/05

11h - Gaúcho x Novo Hamburgo

15h - Gramadense x Passo Fundo

15h - Glória x Santa Cruz