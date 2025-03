"Lua de Sangue" será visível em todo o Brasil: saiba tudo sobre o eclipse lunar 

O primeiro e único eclipse lunar total visível no Brasil em 2025 ocorre na madrugada desta sexta-feira (14).

O fenômeno, conhecido como "Lua de Sangue" , acontece quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua, bloqueando a luz solar direta e fazendo com que o satélite natural adquira um tom avermelhado.

No Brasil, a fase total do eclipse começa às 3h26min (horário de Brasília) e durará cerca de uma hora e cinco minutos. O auge do fenômeno ocorre às 3h59min, quando a Lua estará completamente encoberta pela sombra da Terra.