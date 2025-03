Energia solar pode afetar terremotos na Terra, diz estudo

Pesquisadores da Universidade de Tsukuba e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Industrial Avançada do Japão descobriram que a emissão de calor solar pode influenciar a formação de terremotos .

A análise publicada na revista Chaos é baseada em um estudo do mesmo grupo divulgado em 2022. Na ocasião, os cientistas identificaram uma correlação entre a quantidade de manchas solares e a frequência de terremotos.

A equipe liderada pelo brasileiro Matheus Henrique Junqueira Saldanha, do programa de pós-graduação em Engenharia de Sistemas da Universidade de Tsukuba, indicou que as oscilações na temperatura podem afetar a crosta terrestre e a dinâmica das falhas geológicas.

Impacto do estudo

As previsões sísmicas se tornaram mais precisas para tremores rasos após a inclusão da temperatura da superfície terrestre nas investigações.

"O calor do Sol afeta a atmosfera e pode influenciar as propriedades das rochas e o fluxo de água subterrânea. Essas mudanças podem tornar as rochas mais frágeis e alterar a pressão nas falhas tectônicas, contribuindo para o desencadeamento de terremotos", afirmou o pesquisador brasileiro em comunicado.