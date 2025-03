Tapumes na área externa do Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre, escondem um novo investimento feito pelo empreendimento junto ao seu prédio. No dia 29 de março, eles serão retirados e revelarão três novas quadras esportivas para uso gratuito da comunidade.

O projeto, chamado Orla do Praia e tocado em parceria com a XP Visa, teve sua obra iniciada em janeiro deste ano. Serão duas quadras de beach tennis, que também poderão ser usadas para outros esportes em areia, como vôlei e futevôlei, e uma quadra de basquete usada apenas para arremessos, que terá cestas em diferentes alturas (veja nas imagens).

— É um projeto voltado para a saúde e para a convivência social. Estamos em uma região onde as pessoas praticam muito esporte. É um presente para o bairro — diz o gerente de marketing do Praia de Belas, Diego Rassier.

A área total tem mil metros quadrados e fica de frente para a Avenida Ipiranga. Um corredor que dá acesso à loja da Americanas será mantido. Rassier destaca que é esperado um fluxo maior de pessoas acessando o shopping por este local, o que, segundo ele, será bom para a loja e para o empreendimento como um todo.

No futuro, a ideia é que as quadras recebam campeonatos em parceria com marcas e entidades esportivas.

Primeiro, queremos implementar este espaço e fazer com que as pessoas usem. Já existem várias quadras de beach tennis espalhadas pela cidade, mas ainda tem público. Fizemos um estudo que mostrou que o nosso cliente pratica esse esporte. Estamos atendendo essa demanda. DIEGO RASSIER Gerente de marketing do Praia de Belas

A ideia era entregar a obra ainda na metade de 2024, mas a enchente de maio atrasou os planos. O projeto foi refeito e voltou à prefeitura para aprovações.

Nesta terça-feira (11), a reportagem de Zero Hora esteve no local. Seis trabalhadores faziam a instalação das estruturas de ferro que darão forma às quadras. O piso de cimento já está praticamente pronto. Depois, começará a fase de pinturas.

A Orla do Praia também terá lavador para pés e arquibancadas. Um pequeno muro será construído em volta do local. O uso das quadras será gratuito e com agendamento feito pelo aplicativo Iguatemi One.

Cada reserva será para até uma hora. O gerente de marketing do shopping diz que ainda está sendo definido se haverá limite de agendamentos por CPF.

As quadras ficarão abertas todos os dias da semana, das 10h às 22h, mesmo horário de funcionamento do shopping. Serão disponibilizados equipamentos para a prática dos esportes, como bolas e raquetes.

Projeto já tem segunda fase planejada

Gerente de marketing do Praia de Belas, Diego Rassier. Guilherme Gonçalves / Agência RBS

Uma segunda fase do projeto para a Orla do Praia já foi desenhada, mas ainda não há data para executá-la. Estão previstos espaços de contemplação com bancos, além de estruturas para jogos de mesa. O Praia de Belas não informa o valor do investimento que está sendo feito.

Rassier ainda promete 11 novas marcas se instalando no shopping até a metade do ano.

Mudança no estacionamento

Entrada para o estacionamento do prédio anexo se dará pela Avenida Praia de Belas. Guilherme Gonçalves / Agência RBS

Nesta semana, o Praia de Belas terminou o processo de inversão dos acessos de entrada e saída em seu estacionamento do prédio anexo.

A partir de agora, os motoristas devem entrar pela Avenida Praia de Belas e sair pela Rua Marcílio Dias. Cancelas foram trocadas de posição e a sinalização foi refeita.

Segundo Rassier, a reforma visa facilitar a circulação de veículos na área, principalmente em horários de alto fluxo.

— No final da tarde, quando o cliente saía na Praia de Belas, encontrava uma fila de carros e não conseguia deixar o edifício garagem. Ficava preso e gerava uma fila dentro do próprio estacionamento. Saindo pela Marcílio, ele pode escolher dois sentidos de pista — diz.

Com 10 andares, o edifício garagem conta com 2.433 vagas para carros e motos. O primeiro piso chegou a ficar alagado na enchente de maio do ano passado, mas passou por rápida obra para voltar a operar.