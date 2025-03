Corpo encontrado carbonizado em São Leopoldo é de empresário sequestrado por falsos policiais

Corpo foi localizado próximo a carro em chamas em 5 de fevereiro no bairro São Miguel, em São Leopoldo.

Diego Brito da Silva, 32 anos, foi identificado como a pessoa encontrada carbonizada em São Leopoldo, no Vale do Sinos, em 5 de fevereiro. A identidade foi confirmada com o resultado de um exame feito pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP), que comparou materiais genéticos da vítima e de sua mãe.