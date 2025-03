Como funciona a iniciativa que usa plástico reciclado após o consumo para criar novas embalagens; assista

No episódio desta semana do Radar de Inovação , o bate-papo gira em torno da sustentabilidade e da economia circular com a iniciativa Naturecycle . Durante o episódio, a convidada Aline Assmann compartilha sua experiência à frente dos projetos socioambientais da iniciativa, destacando a importância de soluções sustentáveis para a indústria de embalagens e os benefícios de adotar práticas responsáveis no mercado.



A Naturecycle é uma solução inovadora no mercado de embalagens flexíveis, sendo a única reconhecida nacional e internacionalmente por produzir filmes com até 100% de plástico reciclado pós-consumo. Essa prática não só contribui para a redução de resíduos, mas também beneficia a cadeia produtiva, desde a coleta dos resíduos até a produção das embalagens de alta performance.