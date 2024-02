Em crise financeira e enxugando a empresa nos últimos anos, a calçadista gaúcha Paquetá vendeu suas unidades de Uruburetama e Tururu, no Ceará, para a gigante Arezzo&Co, que está assumindo as operações. Segundo uma fonte que participou da negociação, o acordo se baseia no repasse de dívidas à compradora que somam R$ 10 milhões. Segundo o governador cearense, Elmano de Freitas, serão mantidos os 1,2 mil empregos.