A indústria gaúcha fechou 2023 com uma das maiores quedas de produção do país. O recuo de 4,7% do Rio Grande do Sul, sobre 2022, só foi menor do que os resultados apresentados por Ceará (-4,9%) e Maranhão (-4,8%). O país como um todo teve um avanço de 0,2% na produção das fábricas. É positivo, mas bastante fraco.