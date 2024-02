Sem resultado concreto, mas com um pouco de esperança, assim representantes das maiores empresas gaúchas atingidas pelas enchentes de setembro e novembro passados saíram de uma reunião na sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (5). A expectativa é destravar o crédito subsidiado que chegou a ser anunciado pelo governo federal logo após a primeira tragédia. Até o momento, chegou recurso para pequenas empresas, por um Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) já encerrado, e para pequenos agricultores. Porém, as maiores empregadoras, especialmente do Vale do Taquari, ainda não receberam a injeção financeira.