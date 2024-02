Foi liberada para testes a operação dos primeiros aerogeradores do parque eólico Coxilha Negra, um empreendimento de R$ 2 bilhões que está sendo construído pela CGT Eletrosul, subsidiária da Eletrobras, em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste. A autorização foi dada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para sete equipamentos, que produzem energia a partir do vento. Cada um tem capacidade instalada de 4,2 megawatts. O início dos testes está previsto para esta quinzena, faltando ainda um “ok” do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).