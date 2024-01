Um parque eólico de R$ 1,5 bilhão a ser instalado em um assentamento de 9 mil hectares em Touros (RN), no nordeste do país, foi o desafio abraçado pela gaúcha DGE Soluções Renováveis. O aporte financeiro é da gigante do setor EDP. Para tirá-lo do papel, a empresa de Porto Alegre negociou com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e as famílias. O projeto agilizou a burocracia para regularizar a propriedade dos lotes para cerca de 300 famílias, foram pagos os R$ 20 mil que teriam de ser quitados por cada uma e elas receberão cerca de R$ 1,7 mil mensais por lote pela instalação dos aerogeradores.