O aumento do imposto de importação de painéis solares para 10,8% não tira a vantagem financeira da instalação do sistema de geração fotovoltaica, garantiu a presidente da Associação Brasileira de Energia Solar no Rio Grande do Sul (Absolar-RS), Mara Schwengber, em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha. Ela estima em quatro anos a média de tempo para recuperar o investimento a partir da economia na conta de luz.