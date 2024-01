O preço alto, pressionado mais ainda agora pelo aumento do imposto de importação, é um dos entraves para os carros elétricos ganharem mercado. Estes automóveis são bem mais caros do que os híbridos e os convencionais. No segundo semestre de 2023, entrou no mercado o Dolphin, da BYD, por R$ 149,8 mil. A concorrência causa alvoroço. A Caoa Cherry baixou o preço do iCar para R$ 119,9 mil. Em entrevista ao programa Gaúcha Atualidade desta terça-feira (02), o presidente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), Ricardo Bastos, projetou preços dos carros elétricos no Brasil a médio e longo prazo e respondeu à pergunta sobre se o mercado terá um veículo por menos de R$ 100 mil. Confira o vídeo acima.