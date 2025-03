O sermão do cardeal para os negacionistas climáticos: "Diálogo difícil"

"Consumidor Verde" é um quadro semanal da coluna com informações para uma transição a um consumo mais sustentável. Sempre aos finais de semana, na coluna Acerto das (tuas) Contas, em Zero Hora e GZH.

Todo reforço é válido , especialmente quando de quem é tão ouvida como a Igreja Católica , que terá "Fraternidade e Ecologia Integral" como tema da Campanha da Fraternidade de 2025. A coluna perguntou ao presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil ( CNBB ), Dom Jaime Spengler, o que ele diria aos negacionistas climáticos , que desacreditam o aquecimento global e que o homem tem culpa no que está ocorrendo.

"É difícil dialogar com quem nega, quem parte de uma perspectiva negacionista. Mas nós temos que insistir, falar, repetir, seguir os dados da ciência sem perder a perspectiva da fé. Eu creio que basta abrir os olhos e a mente para compreender os sinais contundentes de que o planeta está pedindo socorro. Bispos da Ásia contam que há ilhas das quais a população está sendo evacuada porque o mar está tomando as áreas, que estão afundando. Não são opiniões. A ciência traz dados contundentes, por exemplo, a respeito das geleiras nos polos. O planeta pode sobreviver ou permanecer sem nós, mas nós, humanos, necessitamos do planeta."