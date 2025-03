A surpresa de última hora no Inter que pode fazer a diferença

Rochet está à disposição de Roger para o clássico. Ricardo Duarte / Internacional / Divulgação

A volta de Alan Patrick na hora decisiva é uma baita notícia para o Inter no Gre-Nal deste sábado (8). As presenças de Borré e Wesley entre os relacionados aumenta o clima de mistério. Ambos podem ficar como opções no banco.



Mas a grande surpresa pré-jogo é Rochet estar à disposição. O goleiro ainda não atuou em 2025 e está na pré-lista do Uruguai para os jogos das Eliminatórias. Não acredito que Roger Machado retire Anthoni, que vem dando conta do recado, por mais que o uruguaio tenha uma qualidade superior.

A maior vantagem colorada nas finais contra o Grêmio é ter uma equipe com uma memória tática maior. O trabalho de Roger Machado vem do ano passado com a troca de algumas peças pontuais. Pode ser a grande diferença ter uma equipe mais rodada.

Há uma dinâmica clara de jogo estabelecida. E isso pode fazer toda a diferença nos dois confrontos.