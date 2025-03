Um alerta: liberação automática deixa FGTS desvalorizando na conta de quem não sacar

Um alerta importante para os demitidos e que fizeram adesão ao saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS): a liberação do valor retido não é opcional. Ou seja, todo mundo que se encaixa nos critérios terá o montante retirado do fundo de garantia e colocado na conta do trabalhador na Caixa Econômica Federal. Tem que verificar! Por quê? Pois se não for usado ou colocado em outro lugar, o dinheiro ficará parado perdendo valor, sem correção nem da inflação.