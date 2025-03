Rússia diz que recuperou três localidades na região de Kursk

Moscou afirmou, neste sábado (8), que tomou do exército ucraniano o controle de três localidades na região fronteiriça russa de Kursk, para onde as tropas de Kiev têm recuado nas últimas semanas.

As tropas de Moscou recapturaram as aldeias de Viktorovka, Nikolaevka e Staraia Sorochina, informou o Ministério da Defesa em um comunicado.

Desde que o exército ucraniano avançou nesta área em uma operação surpresa em agosto passado, o exército russo tem se esforçado para repelir a ofensiva. Já recuperou mais de dois terços do território inicialmente conquistado por Kiev (1.400 km2).

No entanto, a Ucrânia ainda controla centenas de quilômetros quadrados, que espera usar como moeda de troca para recuperar territórios ocupados em seu país desde a invasão russa à Ucrânia, no âmbito de futuras negociações com Moscou.