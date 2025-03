A aposta importada do Grêmio para resgatar sua melhor versão de 2025

A amostragem de Amuzu ainda é pequena, mas boa. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

Para o Gre-Nal deste sábado (8), na Arena, aposto em um Grêmio com Amuzu pelo lado esquerdo. O motivo é a velocidade do jogador, a agressividade na fase ofensiva e pela aposta de explorar o lado direito da defesa do Inter, que tem Aguirre ainda em fase de afirmação.

O melhor Grêmio de Gustavo Quinteros teve 45 minutos apenas, o segundo tempo na ida contra o Juventude, e foi com o belga na ponta-esquerda. A presença dele deu o encaixe que o técnico argentino buscava, já que empurrou Monsalve para a meia central. Houve uma conexão rápida do quarteto ofensivo.

O Grêmio precisará ser ofensivo na Arena, necessita buscar alguma vantagem para equilibrar o fator local do Inter no Beira-Rio, na partida de volta. Colocar Monsalve no meio, abrir dois pontas velozes e aproximá-los todos de Braithwaite cria esse Grêmio para a frente.

A amostragem de Amuzu ainda é pequena, precisamos ver mais um jogador que passou a vida inteira na Jupiter League, vista apenas pelos locais, e pelos scouts em busca da nova joia belga. Porém, ele deixou uma ótima impressão em seus primeiros 45 minutos.