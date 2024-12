Papa Francisco celebra o Natal com a Missa do Galo; veja fotos

O papa Francisco celebrou nesta terça-feira (24) a Missa do Galo, em comemoração ao Natal. O momento também marcou o início do "Ano Santo" de 2025 da Igreja Católica, sob o signo do Jubileu.

Na véspera de Natal, às 19h (15h, no horário de Brasília), na presença de quase 30 mil pessoas, o jesuíta argentino abriu a Porta Santa da basílica de São Pedro do Vaticano, simbolizando o início do Jubileu "ordinário". A celebração foi transmitida para todo o mundo.

A porta permanece fechada em períodos normais. Agora, ela ficará aberta para os peregrinos poderem receber a "indulgência plenária", ou o perdão dos pecados, segundo a tradição.

Por que a Missa do Galo tem esse nome?

Nos países de origem latina, como o Brasil, a festa religiosa é conhecida como "Missa do Galo". A nomenclatura da celebração está ligada ao próprio nascimento de Jesus.

O galo é uma figura simbólica que anuncia a chegada de um novo dia. Portanto, a celebração significa um rito de passagem. Conforme a tradição, na noite de Natal, o nascimento de Jesus é anunciado com o cantar do galo.

A Missa do Galo é tida como a mais significativa entre as quatro celebrações natalinas que ocorrem na Igreja Católica. Antes dela, realiza-se a Missa da Vigília, na tarde do dia 24.