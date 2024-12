Grupo liderado por Dunga prevê doar 200 casas a atingidos por enchente

Um movimento que reúne Instituto Dunga, Instituto Edson Prates e Seleção do Bem 8, liderado pelo gaúcho capitão do tetracampeonato mundial da Seleção, projeta doar 200 casas a atingidos por enchente , das quais 87 já foram entregues. Até janeiro, serão 110. Ao todo, 16 cidades gaúchas foram contempladas , incluindo Porto Alegre, Canoas, Sinimbu e Muçum.

Conforme o voluntário Lauro Pacheco, já há recursos para comprar as moradias restantes, que vêm pré-montadas e custam R$ 24 mil. A estrutura é de madeira. Pacheco afirma que as casas, com 33 metros quadrados e dois quartos, podem ser construídas em até uma semana. Já vêm com infraestruturas hidráulica e elétrica instaladas. Boa parte é entregue já mobiliada.