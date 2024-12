Implantação da primeira Favela 3D no RS começa em 2025; veja modelo em vídeo

Conforme o líder de Responsabilidade Social da Gerdau, Paulo Boneff, até o final deste mês termina o "censo" - um levantamento completo do perfil dos moradores - realizado na Vila Costaneira e, em 2025, começa a implantação prática.

Mas o que, é, afinal uma favela 3D? A coluna visitou a Favela do Haiti, em São Paulo quase no limite com Guarulhos, que teve processo implantado há dois anos e já se prepara para a "emancipação", ou seja, a fase em que os moradores passam a conduzir as mudanças por conta própria. Veja cmo é no vídeo acima.

Um dos focos do projeto é dar vida digna aos moradores. Edu Lyra, líder da Gerando Falcões, costuma dizer que o contrário da pobreza não é riqueza, mas dignidade. Para isso, há forte ênfase em garantir emprego e renda.

Na Haiti, a coluna teve um sentimento "Feito no RS" (nesse caso, "feito em SP"): Ronaldo Silva Carvalho tem uma fábrica de biscoitos de polvilho com sete funcionárias e uma equipe de 13 vendedores autônomos nas ruas. E o biscoito? A coluna provou: é ótimo.

Os 10 locais onde existem ou estão em implantação as favelas 3D

• Sonhos, Ferraz de Vasconcelos (SP)

• Providência/Pedra Lisa, Rio (RJ)

• Vergel, Maceió (AL)

• Haiti, São Paulo (SP)

• Barra de São Miguel, Guarulhos (SP)

• Inferninho, Fortaleza (CE)

• Alvorada, Ribeirão das Neves (MG)

• Providência/Buraco e Sessenta, Rio (RJ)

• CDD, Ferraz de Vasconcelos (SP)

• Favela Marte, São Jose do Rio Preto (SP)

Sobre a Gerando Falcões

É um ecossistema de desenvolvimento social que atua na superação da pobreza nas favelas e atua com uma rede de ONGs que atuam em periferias e favelas em todo o Brasil. O objetivo é transformar a pobreza das favelas em peça de museu antes de Marte ser colonizado, como costuma ironizar Edu Lyra, seu fundador, por meio de programas e tecnologias sociais escaláveis e de alto impacto, capazes de gerar resultados de longo prazo como a Falcons University, Favela 3D, Decolagem e Asmara.

Sobre a Gerdau

Com 123 anos de história, a Gerdau é a maior empresa brasileira produtora de aço e uma das principais fornecedoras de aços longos nas Américas e de aços especiais no mundo. No Brasil, também produz aços planos, além de minério de ferro para consumo próprio. Tem ainda uma divisão de novos negócios, a Gerdau Next, com o objetivo de empreender em segmentos relacionados ao aço. Tem cerca de 30 mil funcionários em todas as suas operações. Maior recicladora da América Latina, usa sucata como matéria-prima para cerca de 70% do aço que produz.

Sobre a Melnick

Com atuação no mercado da construção civil desde 1970, a Melnick é uma empresa de capital aberto (com ações negociadas na bolsa) desde 2020. Tem como missão transformar Porto Alegre e as demais cidades onde atua, promovendo a revitalização de espaços comunitários e oferecendo alternativas de diversão, bem-estar e convivência de qualidade.