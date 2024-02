Uma nova atividade econômica do Estado - a olivicultura e a produção de azeites - nasceu de uma crise. Boa parte da receita da empresa Tecnoplanta vinha da venda de mudas de eucalipto, que despencaram com problemas de derivativos (instrumentos financeiros sofisticados) das indústrias de celulose depois do estouro da bolha imobiliária em 2008. Para superar, a ideia foi buscar diversificação, oferecendo mudas de oliveira.