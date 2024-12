Claro prevê ter 100% da área de Porto Alegre coberta por 5G até janeiro

Capital será uma das primeiras cidades do país com sinal em todas as suas regiões. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A partir de janeiro do próximo ano, todos os 94 bairros de Porto Alegre devem ter cobertura 5G da Claro. Conforme o CEO da operadora, o gaúcho Paulo César Teixeira, será uma das primeiras cidades do país com sinal em todas as suas regiões.

Outra iniciativa para melhorar a famosa "experiência do consumidor" é um acordo feito pelas três maiores operadoras de telefonia celular do país para uso compartilhado de seus espectros para melhorar o acesso à rede nas estradas do país. Claro, Vivo e TIM concordaram em abrir seus domínios às concorrentes.

Teixeira vai deixar o cargo de CEO, que ocupava desde 2017. No próximo ano, vai assumir assento no conselho consultivo da Claro no Brasil. O gaúcho promete se dedicar mais à família e à fazenda que tem em São Gabriel, no sudoeste do Estado, onde cria novilhos angus e hereford. Além disso, está começando uma plantação de oliveiras para, no futuro, produzir azeite.

*Colaborou João Pedro Cecchini

