Por que o Iguatemi vai abrir mão da praça de alimentação no terceiro andar

No dia 1º de janeiro, o Iguatemi Porto Alegre vai encerrar a operação da praça de alimentação que fica no terceiro andar de sua nova área, resultado de uma ampliação inaugurada há apenas sete anos. Todas as 15 atuais unidades, a maioria de fast food, já foram comunicadas da data de final de operação.

A ocupação do espaço vai mudar bastante. A ideia, conforme a gerente-geral do shopping, Nailê Santos, é ter um jardim no local, com árvores de verdade. Essa área verde e coberta vai abrigar ainda quatro novos restaurantes que devem abrir as portas em julho de 2025.

— De tempos em tempos, gostamos de nos reinventar. No ano em que vamos completar 41 anos, vamos trazer mais novidades. A gastronomia vem tomando um peso maior, não só para alimentação, mas para experiências — justifica Nailê.

Apenas um dos quatro novos restaurantes já está definido: é o Locale, que já tem três unidades em São Paulo e vai se aventurar pela primeira vez fora da capital paulista. Por coincidência, a que funciona no Itaim Bibi tem... uma árvore dentro. Na unidade de Porto Alegre, antecipa Nailê, o cardápio vai seguir a jornada do cliente, do café da manhã, almoço, café da tarde e jantar.

A área comum entre os quatro restaurantes vai ganhar mobiliário caprichado para tornar eventual espera mais agradável. E cada um terá uma "varanda" para o jardim interno do shopping.