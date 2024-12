Vélez é campeão argentino após 11 anos e classifica River e Boca para a Libertadores de 2025

O Vélez Sarsfield conquistou o título do Campeonato Argentino neste domingo. Jogando no estádio José Amalfitani, o Vélez venceu o Huracán por 2 a 0, no duelo que valia o título do torneio de pontos corridos. Aquino e Fernández marcaram os gols, ainda no primeiro tempo da partida. A equipe não era campeã nacional desde 2013, chegando agora a 11 taças do Campeonato Argentino.