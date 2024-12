Com transmissão simultânea de Globo e SBT, Silvio Santos é homenageado no Melhores do Ano

Patrícia Abravanel e Daniela Beyruti na premiação Melhores do Ano, da Globo. João Cotta / TV Globo / Divulgação

A televisão brasileira viveu um momento histórico neste domingo (15). Globo e SBT se uniram para homenagear Silvio Santos, com transmissão simultânea em ambas as emissoras. Patrícia Abravanel, filha do lendário apresentador falecido em agosto deste ano, aos 93 anos, subiu ao palco do Melhores do Ano para homenagear o pai ao lado de Luciano Huck.

Ao som de Lá, Lá, Lá, Lá, música eternizada nos programas apresentados por Silvio aos domingos no SBT, Patrícia foi chamada ao palco do Domingão com Huck. Das mãos do apresentador global, ela recebeu um troféu como símbolo de reconhecimento ao legado construído pelo pai em sua trajetória na televisão.

— A televisão brasileira não seria o que ela é hoje sem Silvio Santos. Por isso, que em uma noite dedica a celebrar o talento da televisão brasileira, a gente não poderia deixar de homenagear o maior de todos — destacou Huck, ao recepcionar Patrícia.

Com um vestido dourado e decorado com pedras brilhantes, a apresentadora do SBT teve seu nome gritado pela plateia e foi aplaudida de pé. Sorridente com o acolhimento que recebeu no palco, definiu como histórico a transmissão conjunta entre as duas emissoras.

— Neste momento estamos simultaneamente no SBT e na Rede Globo, é algo surreal, nunca aconteceu antes. É Silvio Santos ainda fazendo história — expressou Patrícia, em meio a diversos cumprimentos aos artistas presentes na plateia.

Com Patrícia no palco, o humorista Paulo Vieira brincou ao falar Jequiti repitas vezes, em referências as propagandas da marca de cosméticos criado por Silvio Santos que aparecem de forma repentina e inesperada durante a programação do SBT. Patrícia entrou no clima e revelou que distribuiu Jequiti a todos da Globo.

Huck e Abravanel ainda trocaram elogios e reverenciaram o momento histórico. Juntos, os apresentadores uniram suas vozes para o propósito da noite: homenagear Silvio Santos.

A apresentadora destacou que ambos têm a mesma missão de seu pai, a de "levar alegria ao povo brasileiro". Afirmou que Silvio é único e que vai trabalhar ao lado de suas irmãs para dar continuidade ao "legado maravilhoso" deixado por ele.

E antes de descer do palco, Patrícia ainda distribuiu os aviõezinhos de dinheiro, brincadeira eternizada e símbolo de Silvio. "Quem quer dinheiro?", brincou Huck ao lançar uma das notas de R$ 100 em direção à plateia.

Vencedores do Melhores do Ano 2024